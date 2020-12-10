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【消費優惠】PayMe推雙12節慶快閃禮遇　夥5家商戶合作谷銷情

商業 14:10 2020/12/10

分享：

PayMe今年再度推出雙12快閃禮遇。（滙豐提供）

「雙12」將至，滙豐（00005）旗下電子錢包PayMe今年再度推出雙12快閃禮遇。消費者只要於指定商戶消費，以PayMe付款，並於結算時輸入「PAYMEPERKS」或「PAYMEPERKS12」，則可享有折扣優惠。

優惠期由12月12日凌晨12時正開始，至12月13日晚上11時59分為止。是次優惠活動與五間PayMe for Business商戶合作，包括Angel Kids消費滿300元或以上，即減60元；GetFresh消費滿300元或以上，即減60元；iGameBuy消費滿500元或以上，即減50元；Medicube消費滿500元或以上，即減80元。

【回顧2020】宅經濟抬頭　Netflix瀏覽人數增　《雖然是精神病但沒關係》奪浪漫組別冠軍

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

PayMe應用程式早前重新設計的主介面，用戶於Discover Timeline頁面便可緊貼PayMe最新動態。若想知道更多相關的獨家優惠，可留意其介面，以取得相關詳情。

責任編輯：馬意文

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