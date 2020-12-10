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【訴訟纏身】Facebook面臨壟斷訴訟　恐被迫出售IG、WhatsApp

科技 14:00 2020/12/10

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美國聯邦貿易委員會（FTC）以及46個州政府昨（9日）向Facebook提出訴訟，指控Facebook收購社交平台Instagram（IG）及通訊軟件WhatsApp屬反競爭行為，扼殺競爭對手，以鞏固及壯大本身的市場地位。

美國聯邦貿易委員會（FTC）以及46個州政府昨（9日）向Facebook提出訴訟，指控Facebook收購社交平台Instagram（IG）及通訊軟件WhatsApp屬反競爭行為，扼殺競爭對手，以鞏固及壯大本身的市場地位。Facebook一旦敗訴，或需出售WhatsApp及IG業務。

【WhatsApp新功能】WhatsApp跟隨Facebook腳步　正式加入網購功能

【社交網移民潮】MeWe創辦人：歡迎港人使用　年底將推出繁體中文介面【附教學】

是次訴訟由聯邦貿易委員會及46個州檢察官聯合提出，指控Facebook在2012年以10億美元（約78億港元）及在2014年以190億美元（約148.2億港元），分別收購IG及Whatsapp，利用一般用戶作為代價，以其主導及壟斷力量，壓制了較小的競爭對手並扼殺競爭，屬於反競爭行為。

聯邦貿易委員會目前正尋求法院頒布永久禁令，強迫Facebook出售WhatsApp及IG；而各州政府則要求，日後Facebook若實行1000萬美元（約7800萬港元）或以上的收購計劃，必須通報州政府官員。

Facebook總法律顧問Jennifer Newstead形容是次訴訟為「歷史修正主義 (Revisionist History) 」，強調反壟斷法並非來懲罰企業。她亦表示，當年的交易獲監管機構批准，現時監管機構卻提出訴訟，或會引發外界對美國併購審查流程的懷疑。

打擊錯誤訊息　Facebook將大量刪除肺炎疫苗不實資訊

責任編輯：曾曉汶

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