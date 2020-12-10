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【SpaceX】SpaceX火箭星艦高空測試著陸爆炸 馬斯克：試飛成功

股市 14:55 2020/12/10

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SpaceX昨日進行首次高空飛行測試，但著陸時爆炸。（網上直播截圖）

Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索技術公司SpaceX，日前為研發的火箭「星艦（Starship）」進行首個高空飛行測試，整個試飛歷時約7分鐘，但火箭著陸時發生爆炸。不過，馬斯克表示今次試飛成功，並已經收集到所需的數據。

高50米的SpaceX Starship，屬重型火箭，美國時間周三（9日），在得洲進行首個預定高度為12.5公里的高空飛行測試。SpaceX在Twitter直播整個飛行過程，並在機身及引擎分別設置兩個鏡頭，吸引超過150萬人觀看。

SpaceX火箭試射過程及爆炸【按圖放大】

    點擊圖片放大
    +9
    +8

馬斯克早前話「極有信心2026年可載人上火星」【下一頁】

SpaceX火箭發射成功，直播時影片原本一直有歡呼聲，但直至著陸爆炸一刻，影片曾短暫陷入一片寂靜。馬斯克稍後在twitter解釋，因火箭的燃料箱壓力太低，令火箭降落速度過快，因而造成今次爆炸，但就指今次試飛已收集所需數據，仍然是一次成功的飛行。

馬斯克twitter帖文【按圖放大】

    點擊圖片放大
    +2

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