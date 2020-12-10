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【Tesla配股】摩通唱淡Tesla指股價被「嚴重高估」籲投資者勿增持　Tesla盤前跌逾2%

股市 19:16 2020/12/10

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華爾街大淡友稱Tesla股價被「嚴重高估」。

Tesla特斯拉（美：TSLA）日前宣布計劃以市價配股50億美元（約390億港元），遭摩通分析師Ryan Brinkman發報告唱淡，將Tesla股價從80美元上調至90美元，維持「沽出」評級。被華爾街稱為「Tesla最大淡友」的Ryan Brinkman指出，Tesla股價被「嚴重高估」，籲投資者不應在Tesla被正式納入標普500指數前增持。

Tesla配股50億美元，詳情【下一頁】

Tesla隔夜股價急挫約7%，盤前續瀉逾2%，由651美元高位跌至盤前約591美元。

Ryan Brinkman在報告指出，Tesla股價自2018年12月以來累計大漲逾8倍，各行分析師對Tesla的目標價調升幅度達450%，與此同時也降低對其2020年至2024年的盈利預期。他認為，該數據暗示除了基本面因素外，還有其他因素推升Tesla股價。

蘋果挖角Tesla工程師研發Apple Car？詳情【下一頁】

他說，目前Tesla市價背後反映的樂觀情緒令人感到不安，市場對Tesla總銷量接近豐田及大眾的總和，利潤率卻為後者的2倍的未來假設過於樂觀，顯然忽視了Tesla所面臨的具體執行風險和市場新進入者的競爭壓力。他補充，除非Tesla在其他多個領域，如太陽能、火箭等，有重大突破，否則不能夠維持目前的高估值。

根據彭博數據顯示，追隨Ryan Brinkman建議的投資者在過去一年回報率為負867%。另外，華爾街對Tesla的評級有所爭議，有36%給予「買入」評級、31%給予「持有」、33%給予「賣出」，對Tesla的平均目標價為364美元，

相關文章：【火星旅行】馬斯克：極有信心2026年可載人上火星　承認SpaceX發展不如Tesla般快

編輯：陳華

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 標準普爾500指數 Tesla

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