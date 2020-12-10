【視像會議平台】Cisco整合智能協作功能　旗下Webex平台推重大更新

▲ 思科近日公佈Webex重大更新，推出9種語言的實時翻譯功能，及沉浸式的分享功能，甚至會議期間的肢體語言亦能透過人體動作識別技術來辨認。

本地新冠疫情再次陷入嚴峻狀態，政府已帶頭讓公務員居家工作，並呼籲各行業採取遙距工作措施，勢必令一眾協作及視像會議平台流量再次飆升，近日Cisco（思科）就為旗下協作平台Webex作大更新，同時推出相關的硬件配合。

思科資深副總裁兼網絡安全及應用業務總經理Jeetu Patel，在日前舉行的Webex One活動中表示，Cisco將推出一系列嶄新功能，當中包括將Webex介面大更新，加入降噪、實時翻譯等功能。「今後Webex會將視像會議、圖像、短片、信息傳送等元素整合在一個平台，務求令來自不同地區，操不同語言的一般用戶都能用到各種功能。」

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▲ 思科將於明年2月推出9種語言的實時翻譯功能。（圖片由受訪者提供）

Cisco將新增不少會議功能，包括Round Table功能。Patel指出，有時視像會議佔用時間太長，或因為講者太多項目要分享，而更新後的Webex將設有Round Table限時發言功能，務求讓每個與會者都有同樣時間分享，讓講者想分享的項目濃縮在指定時間內。「Round Table功能，或可應用在利用視像會議平台招聘，各招聘候選人都有限定時間發言，對大家都公平。」

▲ 而Webex Desk以及高階型號Webex Desk Pro，均有「沉浸式匯報者」（Immersive Presenter）新功能，讓用戶可以融入簡報背景，讓簡報及會議更吸引，其次亦設有各種智能功能，如噪音消除、虛擬背景和人面識別。（受訪者提供圖片）

新增的實時翻譯，將會在明年2月正式開放。Patel表示，今後來自不同地區及操不同語言的用戶都可以使用母語，如西班牙語，法語，德語，普通話，葡萄牙語等實時獲得翻譯文本，初步將提供9至10種語言版本供用戶使用。

推新硬件配合Webex重大更新

其次，Cisco亦開放Webex App Hub的API以及SDK，讓更多第三方應用如Box、Dropbox、Workplace from Facebook等，讓平台對視像會議、信息傳送、數據分析應用方面，有更大兼容性。

此外，為了配合未來各企業環境以及流動工作的員工使用視像會議平台，Cisco亦推出Webex會議硬件，包括Webex Desk、Webex Desk Hub以及Webex Desk Camera。Patel表示，由於現時不少公司都使用「Hot Desk」工作枱，固定的視像會議硬件難以流動使用，而用戶只要將電話放上Webex Desk Hub裝置中，就會套用用戶的視像會議個人化設定，直接使用平台作視像和電話會議。

▲ 思科資深副總裁兼網絡安全及應用業務總經理Jeetu Patel表示，會將視像會議、圖像、短片、信息傳送等元素整合在Webex平台，令來自不同地區，操不同語言的用戶都能得到統一的體驗。（圖片由受訪者提供）

Webex Desk Hub可同時連接相機、耳機、顯示器、筆記本電腦，以至手機等常用的設備，輕易將任何辦公桌變為個人工作空間。而Webex Desk以及高階型號Webex Desk Pro，均有「沉浸式匯報者」（Immersive Presenter）新功能，讓用戶可以融入簡報背景，讓簡報及會議更吸引，其次亦設有各種智能功能，如噪音消除、虛擬背景和人面識別。

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記者：李彥煒