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【宅經濟】UNIQLO網絡旗艦店周年祭　多款男女童裝低至19元起

商業 13:31 2020/12/10

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UNIQLO明天起一連7日（12月11至17日）辦網絡旗艦店周年祭，足不出戶也可網購優惠產品。（UNIQLO網站圖片）

疫情下不少港人留家抗疫，UNIQLO明天起一連7日（12月11至17日）辦網絡旗艦店周年祭，足不出戶也可網購優惠產品，多款男女童裝低至19元起。

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周年祭優惠產品包括女裝寬襬中長裙39元、女裝羅紋棉質圓領長袖T恤39元、女童條紋羅紋短袖T恤19元、男裝DRY-EX圓領短袖T恤59元。此外，芬蘭紡織品牌Finlayson率先登陸周年祭，帶來搖粒絨系列新品，包括長袖搖粒絨套裝249元、搖粒絨毛毯499元、拖鞋79元。

是次更聯乘csl、Now E及香港電訊旗下The Club合推會員計劃，只要成為UNIQLO及csl. 5G Lens App會員，即可以領取優惠券，包括HEATTECH 上身類內衣9折優惠券（全店適用）、Club Shopping 50元優惠券及Now E 20元折扣券。

新會員購物滿200元減20元，首次網上購物免運費；現有會員網上購物滿250元免運費，選擇門店自提服務則運費全免。

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責任編輯：朱悅瀅

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