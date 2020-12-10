【數碼轉型】Adobe提供數碼化方案　助企業提升客戶服務體驗

▲ Adobe大中華區數碼體驗業務產品營銷策略主管岑兆佳（Patrick）表示，新冠肺炎疫情下，該企在香港的數碼體驗及管理相關業務有顯著增長。

新冠肺炎疫情無疑為企業帶來損失及持續的不確定性，不同行業為求在逆境下生存，數碼轉型似是迫在眉睫，當沒有了人與人之間的直接接觸，移動應用及網頁體驗就成為業務銷售以及留住客戶最關鍵的因素。

【數碼轉型】Adobe推新計劃 助商戶設網上商店

Adobe大中華區數碼體驗業務產品營銷策略主管岑兆佳（Patrick）表示，新冠肺炎疫情下，該企在香港的數碼體驗及管理相關業務有顯著增長，尤其是銀行及金融服務業。因很多分行的營業時間都被迫縮短甚至關閉，加上消費模式轉變，銀行業紛紛開發理財應用程式、全天候聊天機械人等，更將業務滲透至各個網上宣傳渠道。而不少實體工作如客戶表單，Adobe亦要即時提供數碼化方案，部分客戶要趕在數星期內就推出新服務。

岑兆佳舉例，華僑永亨銀行（OCBC）有採用Adobe的方案，提升網站及內容的瀏覽數量，並同時減省開支，接觸更多的客戶。

至於其他行業方面，大昌行在去年中已有意加大數碼化，而Adobe Experience Cloud提供的營銷和商務功能正好切合其需要。大昌行每年在亞洲為超過100萬輛汽車提供服務，營運逾百個汽車展銷廳，並管理60多家食品及電子商品的門市。大昌行在其生活購物平台上，採用了Adobe的電子商務平台方案，加強數據分析及加強市場策略部署，最後成功使網站流量增加50%；而會員註冊數量亦增加了63%。運用Adobe的數碼工具後，大昌行可提升網站的服務體驗，例如為數眾多的會員可以清晰看到會員權益及最新的快閃優惠，又例如可協助該企管理產品續保計劃，並可及時向客戶推出優惠以挽留客戶。

Adobe引入「Liquid Mode」功能 一文看清使用方法

談到應該予以重視的數碼戰略，岑兆佳建議，香港企業應考慮如何擁抱數碼體驗，並將其視為企業在國際市場上生存或發展的重要法則；致力發展以客戶為本的客戶體驗，並改善企業文化、技術與技能。最後，要懂得利用市場上現有的客戶體驗管理工具，以了解企業的自身情況，並根據需求制定行動計劃。

記者：施雯雯