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【美國制裁】標普道瓊斯指數剔出21間中資企業　中芯國際在列、股價變動不大

股市 14:22 2020/12/10

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【美國禁令】標普道瓊斯指數將按禁令剔出21間企業

繼富時羅素因應美國限制而從指數系列剔出部分中國企業，另一主要指數公司標普道瓊斯指數公司（S&P Dow Jones Indices）也「DQ」受美制裁影響中資股。標普道瓊斯表示，將根據美國總統特朗普的禁令，將21間中國公司剔出全球股票及債券指數，當中包括中芯國際 （00981） 、海威康視、中科曙光等。中芯國際股價午後變化不大，現跌0.4%，最新報22.15元。

標普道瓊斯指數表示，將於12月21日將10間公司剔出逾48條指數。同時會於2021年1月1日開始，在固定收益指數中刪除另外11間中國企業。該指數公司又指，將會繼續監察實體清單的更新，以及進一步釐清行政命令的範圍，及其他相關事項。

圖看被標普道瓊斯指數剔出的港股

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根據這份名單，被移除的股份包括中國中車股份有限公司（CRRC）、中國交通建設股份有限公司（CCCC）、中國化學工程集團有限公司（CNCEC）、中國核工業建設股份有限公司（CNECC）、中國東方紅衛星股份有限公司（China Spacesat Co Ltd）、中國建築國際集團有限公司、中國鐵建股份有限公司（CRCC）、曙光信息產業股份有限公司、杭州海康威視數字技術股份有限公司和中芯國際。

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京東健康回吐3%　納入恒生科指權重即達8%上限　國指、富時及MSCI亦搶快納入（第三版）

編輯：吳敏芳

香港股票 中芯國際（00981） 中國 債券 特朗普 指數 債券指數 美國
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