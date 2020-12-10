【摺疊手機】傳三星計劃推出Galaxy Z Fold Lite　或於明年首季面世

▲ Samsung正計劃推出第三款可摺疊智能手機Galaxy Z Fold Lite，並將於明年首季面世。

早前有消息指，三星（Samsung）將推出2款摺疊智能手機，分別是Galaxy Z Fold 3和Galaxy Z Flip 2。據OLED研究公司UBI Research消息指，Samsung正計劃推出第三款可摺疊智能手機Galaxy Z Fold Lite，並將於明年首季面世。

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據OLED研究公司UBI Research消息指，Samsung正研發3種可摺疊OLED面板，預料其中兩款會用於Galaxy Z Fold 3和Galaxy Z Flip 2，而第3種會就將會用於平價摺疊手機Galaxy Z Fold Lite。

雖然現時Galaxy Z Fold Lite未有透露太多細節，不過可以確定的是，其顯示屏將會採用一塊7吋內部顯示屏和一塊4吋外部顯示屏，並用上One UI3.0用戶操作界面。至於其他規格，例如屏幕解像度、電池容量和鏡頭等，則仍然沒有透露。售價方面，當中到底比起Galaxy Z Fold 3和Galaxy Z Flip 2便宜多少，看來仍然有待日後公布。

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另外，UBI Research消息也有提及Galaxy Z Fold 3和Galaxy Z Flip 2的部分規格，Galaxy Z Fold 3將配備7吋內顯示屏幕和4吋外顯示屏幕，而Galaxy Z Flip 2則配備6.7吋內顯示屏幕和3吋外顯示屏幕。

責任編輯：施雯雯