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【港股追蹤】5G概念遺珠？ 三大內地電訊商股價未見反彈

股樓投資 13:08 2020/12/10

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資金今年在疫情下，流入多類周期性影響較少的行業，5G相關股份就是其中之一。但同屬5G概念的內地電訊商板塊，股價第三季雖然升過一浸，惟後勁不繼，第四季至今全綫下跌，跑輸同期恒指走勢。

中電信（00728）今早再跌超過3%，中午收報2.14元，為超過5個月新低；中聯通（00762）亦連跌5個交易日，月內至今已累跌約7%；龍頭股中移動（00941），今早低見44.55元，創52周新低，3月份大市跌至低谷時，股價低位仍見45.2元，可見現時情況非常不濟。

【港股追蹤】大行睇好產品需求 創科連升第6個交易日，詳情請按見下頁

美國總統特朗普（Donald Trump）上月簽署行政命令，禁止美國人或企業投資由中國軍方擁有或控制的公司，當中包括中移動及中電信，至於聯通就在前一輪已被美國納入制裁名單，故3隻股份同樣受到影響。

不過摩根士丹利（大摩）早前發表的報告，仍對電訊股有信心，該行估計，美國機構投資者的自由流通量對三大電信商佔比為約15%至30%，認為雖然公司基本面穩定，且估值較低，但消息仍會產生影響。

大摩預期，今年3大營運商收入將變得穩定，預期5G普及化及ARPU提升下，三大電訊商基本面仍然穩健。該行分別給予中電信（00728）、聯通（00762）及中移動目標價分別為3.4元、8元及80元，全部給予「增持」評級。

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記者：葉志偉

 

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