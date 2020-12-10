【回顧2020】宅經濟抬頭　Netflix瀏覽人數增　《雖然是精神病但沒關係》奪浪漫組別冠軍

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回顧2020年，全球人全年近乎與疫情渡過，而疫情之下更多人在假日選擇留家「煲劇」。Netflix公布2020年，香港人氣最高的各類型節目，種類包括動作、動畫、喜劇、紀錄片等。
2020年香港人氣最高各類型節目
|類型
|電影或劇集名稱
|動作
|《驚天營救》
|動畫
|《想哭的我戴上了貓的面具》
|喜劇
|《艾蜜莉在巴黎》
|紀錄片
|《BLACKPINK： Light Up the Sky》
|劇情
|《BLACKPINK： Light Up the Sky》
|奇幻
|《The King：永遠的君主》
|兒童親子
|《海綿寶寶：急急腳走佬》
|實境節目
|《慾罷不能》
|浪漫
|《雖然是精神病但沒關係》
|科幻
|《末世列車》
|驚悚
|《屍戰朝鮮》第二季
|恐怖
|《#Alive》
香港觀眾在過去一年最愛「浪漫」、「奇幻」、「韓劇」、「動漫」類型節目。「浪漫」、「奇幻」節目及「韓劇」方面，觀看時數急增5倍。而在排行榜上，「浪漫組別冠軍」則由韓劇《雖然是精神病但沒關係》奪得。
韓劇受歡迎 人氣增近5倍
Netflix今年有多部人氣韓劇上架，包括李敏鎬和金高銀主演的《The King：永遠的君主》、金泰希主演的《再見媽媽又再見》，以及《梨泰院 Class》等。在韓劇方面，人氣亦激增近5倍。
至於「動漫」方面，瀏覽人氣亦上升近2倍。Netflix在今年與吉卜力合作，21部經典動畫電影，以超過20種語言全球獨家播映。
責任編輯：馬意文