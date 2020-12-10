【回顧2020】宅經濟抬頭　Netflix瀏覽人數增　《雖然是精神病但沒關係》奪浪漫組別冠軍

▲ Netflix公布2020年，香港人氣最高的各類型節目。

回顧2020年，全球人全年近乎與疫情渡過，而疫情之下更多人在假日選擇留家「煲劇」。Netflix公布2020年，香港人氣最高的各類型節目，種類包括動作、動畫、喜劇、紀錄片等。

2020年香港人氣最高各類型節目

類型 電影或劇集名稱 動作 《驚天營救》 動畫 《想哭的我戴上了貓的面具》 喜劇 《艾蜜莉在巴黎》 紀錄片 《BLACKPINK： Light Up the Sky》 劇情 《BLACKPINK： Light Up the Sky》 奇幻 《The King：永遠的君主》 兒童親子 《海綿寶寶：急急腳走佬》 實境節目 《慾罷不能》 浪漫 《雖然是精神病但沒關係》 科幻 《末世列車》 驚悚 《屍戰朝鮮》第二季 恐怖 《#Alive》

香港觀眾在過去一年最愛「浪漫」、「奇幻」、「韓劇」、「動漫」類型節目。「浪漫」、「奇幻」節目及「韓劇」方面，觀看時數急增5倍。而在排行榜上，「浪漫組別冠軍」則由韓劇《雖然是精神病但沒關係》奪得。

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韓劇受歡迎 人氣增近5倍

Netflix今年有多部人氣韓劇上架，包括李敏鎬和金高銀主演的《The King：永遠的君主》、金泰希主演的《再見媽媽又再見》，以及《梨泰院 Class》等。在韓劇方面，人氣亦激增近5倍。

至於「動漫」方面，瀏覽人氣亦上升近2倍。Netflix在今年與吉卜力合作，21部經典動畫電影，以超過20種語言全球獨家播映。

責任編輯：馬意文

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