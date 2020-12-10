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【黑客攻擊】歐洲藥品管理局系統遭黑客入侵　新冠疫苗文件曾被查閱

科技 12:43 2020/12/10

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歐洲藥品管理局近日證實，其電腦系統遭到黑客入侵，黑客更非法查閱有關新型冠狀病毒疫苗的資料。

新冠肺炎疫情肆虐，全球各地都加緊腳步研發疫苗，惟同時針對醫療部門和科研機構的網絡攻擊事件加劇。歐洲藥品管理局近日證實，其電腦系統遭到黑客入侵，黑客更非法查閱有關新型冠狀病毒疫苗的資料。

【新冠疫苗】IBM揭發黑客團體攻擊行為　企圖盜取疫苗供應鏈資訊

【網絡安全】2021年網絡安全預測　Check Point：面臨與疫情相關、更複雜的網絡攻擊

美國的輝瑞製藥（Pfizer）和德國的生物新科技公司（BioNTech）相繼證實，他們向歐洲藥品管理局提交有關研發新冠疫苗的部分文件，被黑客從當局的伺服器中非法取閱。輝瑞指，目前不相信有任何參與疫苗試驗計畫人士的個人資料或數據外洩，局方也保證審批疫苗的工作及進度不受影響。

而歐洲藥品管理局則表示，他們目前正審批兩款疫苗的安全及有效性，預計數周內會有結果。但就未有交代受黑客攻擊詳情，僅表示已與執法部門展開全面調查，又強調仍然正常運作。

事實上，路透社早前就曾有報道指，不少參與疫苗研發工作的公司和機構都已成為襲擊目標，當中包括吉利德藥廠、莫德納藥廠、Novavax、強生集團及世界衞生組。而參與襲擊事件的大部分與北韓、南韓、伊朗、越南、中國及俄羅斯有關。

【網絡攻擊】俄羅斯、北韓黑客出手　微軟發警告多間疫苗研發藥廠遭攻擊

責任編輯：曾曉汶

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