【輝瑞疫苗】接種後現過敏反應 或無礙美FDA審批

輝瑞（Pfizer）疫苗獲英國政府率先批准使用，美國亦料本周批出輝瑞疫苗的緊急授權，令輝瑞疫苗成為新冠疫情的新焦點。不過，英國有兩名醫護人員接種輝瑞疫苗後出現過敏。有報道指，美國食品及藥物管理局（FDA） 需詳細考慮其副作用，才決定是否批出輝瑞疫苗的緊急授權。有專家認為，不會影響審批結果。

英國建議過敏人士不要接種 美國測試者曾有強烈副作用 【下一頁】

英國兩名有嚴重過敏歷史的醫護人員於接種輝瑞疫苗後，出現過敏反應。及後英國藥品和醫療產品監管署（MHRA）於本周三更改指引，建議有對食物、藥物有嚴重過敏史的人士避免接種輝瑞疫苗。

英國藥品和醫療產品監管署署長蕾恩博士（June Raine）指，廣泛的臨床試驗結果不能確保安全，當個別群體在接種疫苗出現副作用後，我們必須立即提醒及呼籲國民，並以人民健康為先。

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美國范德比爾特大學（Vanderbilt University）醫學院傳染病學教授沙夫納（William Schaffner）表示，他說，如果FDA在周四的會議上未有討論過敏反應，則有可能美國疾控中心（CDC）在未來數天作討論。

美國食品藥品監督管理局（FDA）旗下疫苗及相關生物製品顧問委員會（VRBPAC）將於本周四召開會議討論有關授權輝瑞疫苗，一旦獲批出緊急許可，美國將可以於短期內開展輝瑞疫苗接種。

然而，FDA拒絕回笞會否把英國的疫苗事件納入討論，其發言人僅表示，會議議程將談及輝瑞疫苗副作用及安全性。

不過，沙夫納認為，出現過敏反應不會影響疫苗的批核過程，因出現過敏反應並非令人驚訝的事。

沙夫納亦指，在臨床測試中，通常不會包括具有潛在健康狀況的測試者。

責任編輯：郭麗明