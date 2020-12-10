【港股追蹤】大行睇好產品需求 創科連升第6個交易日

藍籌股創科實業（00669）今年3月曾低見42.1元，但低谷過後股價節節上升，上月初更高見115元的歷史新高，低位累升超過1.5倍。近期股份有調整跡象，但失守100元後資金再次回流吸納，今日（10日）更連升第6個交易日，升超過3%，重回「紅底股」行列。

麥格理最新研究報告指，疫情下裝修和家庭升級的需求增加，居家經濟刺激創科電動工具產品的需求，預計有助提升公司市佔率。

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該行指，隨著主要競爭對手採取削減成本的措施，相信集團在各種商業和工業垂直市場，及地區的滲透率有望提高。加上公司過去多年投入技術及產品開發，將有助擴大與競爭對手差距，捉緊消費者偏好將從有綫產品轉換為無綫產品的發展趨勢。

對於近期股價有高位回落，麥格理認為是入市好機會，預期創科未來3年毛利率，將由2019年的37.7%，提升至2023年的39.6%，故大幅提升對股份目標價，由70元上調超過90%，至134元，維持「跑贏大市」評級，以現價計，有接近30%潛在上升空間。

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記者：葉志偉