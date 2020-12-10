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【中芯股東】紫光集團：「18紫光04」未能按期付息 35億境外債違約恐致百億債務交叉違約

股市 18:05 2020/12/10

分享：

紫光集團再爆35億境外債違約 恐觸發百億債務交叉違約

中芯國際 （00981） 主要股東、清華系的半導體企業紫光集團繼在岸債務違約後，再有約35億元債務違約，亦是首隻境外美元債違約。紫光集團全資子公司紫光國際發公告指，無法償還12月10日到期的4.5億美元（約34.9億港元）票息6厘的有擔保債券的本金。同系紫光芯盛表示，若上述美元債違約，將觸發其發行的三批合共20億美元（約155億港元）債務交叉違約。

紫光集團最新發公告，由於公司流動資金緊張，「18紫光04」未能按期足額兌付付息，公司向「18紫光04」持有人致歉。紫光又指，公司正在積極通過多種途徑籌措本期債券利息資金，將積極與其他有關各方協商妥善的債務解決辦法，努力達成債務延期、和解方案。

「18紫光04」於2018年發行，發行總額為50億元，債券期限5年，票面息率5.2%。

不單紫光，內地企業頻爆雷，詳見【下一頁】

紫光集團在香港掛牌的3家債券（證券代號： 04413， 04414及04415）已暫停買賣，包括紫光芯盛6.50%有擔保債券2028年 （04415） ，發行額2億美元；紫光芯盛有限公司5.375%有擔保債券2023年 （04414） ，發行額7.5億美元； 紫光芯盛4.75%有擔保債券2021年 （04413） ，發行額達10.5億美元，規模合共約20億美元。

上月紫光集團發行的「17紫光PPN005」未能按期足額償付，觸發在岸債務違約13億元人民幣。

另外，評級公司中誠信國際再度調降紫光集團主體和債項信用評級，由BBB降至B。

（第二版新增「18紫光04」相關內容）

相關文章：【中芯股東】紫光集團債務違約13億人幣　旗下香港掛牌逾百億債券停牌

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編輯：袁諾曦

香港股票 債券 中芯國際（00981）

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