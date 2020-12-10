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【小米1810】進軍日本市場一周年 小米增一倍技術人員

股樓投資 12:51 2020/12/10

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小米集團（01810）進軍日本市場一周年，宣布將當地研發中心的技術人員數目增加一倍，公司亦會遷往新的辦公室，整體員工數量增加一倍。小米計劃強化當地開發體制，以擴大日本市場份額。小米現價微跌0.3%，報27.4元，成交33億元。

【大行點睇】中信証券重申小米「買入」評級　料未來可破萬億市值  詳情請看[下一頁]

另外，小米日本在其官方推特帳號上發文指，為感謝大家在過去一年的支持，所以決定滿足日本消費者的要求，於明年推出支持FeliCa（日本NFC電子錢包標準）的新手機。小米更預告，一份「神秘禮物」即將推出，有傳是小米11等的新產品。

【舜宇光學】11月出貨量下跌 舜宇光學開市跌近5%  詳情請看[下一頁]

小米於去年12月9日正式進入日本市場，這一年來小米於日本推出不少低價智能手機、電飯鍋、空氣凈化器等産品。更於9月，在日本推出支援5G的智慧手機，並計劃在2021年推出15款以上物聯網産品。

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撰文 : 趙家盈

小米集團－W（01810） 智能手機 小米 日本

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