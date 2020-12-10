【新冠疫苗】民調：逾半美國人願接種新推出疫苗

輝瑞疫苗獲英國政府批准後，周二（8日）起於英國展開大規模接種。英國有兩名醫護人員接種輝瑞疫苗後，出現過敏反應，引起外界對新冠疫苗副作用的憂慮。但美國有民調指，超過一半美國人仍願意接種新推出的新冠疫苗。

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美國新聞網站Axios與益普索（Ipsos）由上周五（4日）至本周二（8日），對1,101名美國人進行調查。民調結果顯示，約有53%的受訪美國人願意接種新推出的新冠疫苗。

在感恩節前及10月初的同類調查中，願意接種的美國人比例分別為51%及38%，最新調查數據反映美國人對新冠疫苗的接受程度目前正在提升。

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在政府官員可證實疫苗安全有效的情況下，有69%的受訪美國人願意接種疫苗。如疫苗的效用率達90%以上，有67%的美國人願意接種疫苗。如疫苗已推出幾個月，有65%的美國人願意接種疫苗。

奧巴馬（Barack Obama）、小布殊（George.W.Bush）及克林頓（Bill Clinton）三名美國前總統，近期都表態願意公開接種疫苗。有6成的受訪者表示如這些前總統公開接種疫苗，自己也願意接種疫苗。

責任編輯：鄭錦玲