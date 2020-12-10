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【新冠疫苗】確保冷鏈配送安全　國藥疫苗啟動全國物流演練

股樓投資 12:08 2020/12/10

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歐美各國正著手為國民接種疫苗，由於部分疫苗需要超低溫的儲存，對物流配送構成了一定難度。如今英國啟動大規模接種，將會各國提供經驗。

【宏觀中國】糧食豐收紓缺口壓力　今年產量勝去年同比增0.9%，請看【見下頁

另一邊廂，國藥控股（01099）近日也啟動了關於新冠疫苗在全面物流配送的演練工作，為日後的大規模接種作好前期準備，以確保冷鏈物流配送全程安全、高效。

據了解，這次演練的流程會覆蓋全國31個省、市、自治區，共計40多家公司參與，涉及質量、信息、客服、倉儲、運輸等關鍵操作的環節，包括幹綫運輸和落地配送至各區縣疾病預防控制中心（CDC）或社區衛生服務中心（POV）的場景。

【舜宇光學】11月出貨量下跌 舜宇光學開市跌近5%，請看【見下頁

國藥在9月曾與復星醫藥（02196）簽署關於BioNTech mRNA疫苗的物流戰略合作協議，共同推進疫苗商業化及供應鏈服務。

根據協議，雙方將共同建立疫苗冷鏈體系，包括疫苗的儲運和配送，以整體提升疫苗供應鏈服務；將共同促進和完善疫苗使用應急保障機制；以及將共同提升疫苗等緊急物資的戰略儲備和配送能力。

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記者：林衛

新冠肺炎疫情 疫情 疫苗 英國 復星醫藥（02196） 國藥控股（01099）

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