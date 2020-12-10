【太空探索】SpaceX火箭試射　成功挑戰新高度　回程降落失敗爆炸（附試射墜落影片）

美國太空探索科技公司SpaceX的火箭Starship（星艦）今天在德州試射，雖然飛抵新高度，回程時卻降落失敗，炸成一團火球。不過，SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）對試飛表示滿意，他發推文表示：「火星，我們來了！！」「我們拿到了我們需要的所有數據！恭喜SpaceX團隊。」

據外媒報道，馬斯克列舉這次試射的成功之處，包括起飛、飛行時位置改變，以及（爆炸前）精準的降落曲線；他又指火箭之所以爆炸，是因為降落速度太快。

Starship今次試射歷時近7分鐘，飛抵目標高度12.5公里（4.1萬英尺），為歷次測試中，飛到最高的高度。

Starship回程墜落地面爆炸一刻：

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據報道，Starship起飛後不久，其中一具發動機熄火，另一具其後亦出現問題。飛行4分45秒後，第3具發動機熄火，接著火箭開始降落。降落前數秒鐘，發動機重新啟動試圖降低速度，但最終重重落地，碰觸地面時發生爆炸起火。

▲ 馬斯克在推特表示成功獲取所需數據。

Starship試射直播影片，墜毀爆炸於1:54:55（來源：SpaceX）

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責任編輯：葉卓偉