蘋果傳挖角Tesla工程師研發Apple Car　最快料於2024年面世

▲ 傳聞估計Apple Car 將於2024年至25年亮相。

台灣媒體報道，蘋果低調推進Apple Car大計。報道引述零組件業界人士表示，蘋果持續挖角Tesla等車廠高層與研發工程師，快速提升研發技術與累積電動車專利實力，預計Apple Car 2024年至25年會亮相。

報道引述零組件業界人士指，近月有傳聞稱，蘋果將在美國設廠，並開始與觀察多時的全球車用電子供應鏈展開初步合作洽談。另外，有報道指，蘋果正與台積電發展自動駕駛車晶片。此外，蘋果也持續開發自動駕駛相關技術，包括光學雷達（LiDAR）障礙物偵測系統與觸控儀板表。

與蘋果合作多年的鴻海，近期也宣布進軍電動車領域，展示深耕多年的電動車電池等相關車用技術。市場也揣測鴻海全面投入電動車戰場，亦是為了蘋果大客戶。

報道指出，Apple Car模式近似Tesla，市場估計供應鏈重疊率將不低，而其中最重要的自製電池的能力和產量。外界估計蘋果應會藉由快速購併以確保電池技術及供應。

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編輯：吳敏芳