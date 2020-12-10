Facebook 將遭大規模起訴 恐剝離 Instagram 和 WhatsApp

以社交媒體起家的公司Facebook將面臨大規模起訴，美國聯邦貿易委員會（FTC）和來自 48 個州及地區的總檢察長聯合提交了兩份針對 Facebook 的獨立反壟斷訴訟案。

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該訴訟主要針對 Facebook 的兩項重大收購，Instagram 和 WhatsApp，美國聯邦貿易委員會（FTC）認為這違反了反壟斷規則，不過有人則質疑當年這兩宗收購都受到各國監管機構審查，並認為不會威脅到市場競爭，但如今卻被FTC 認為 Facebook 運用其市場力量透過收購來壓制潛在競爭對手，有反對聲音更懷疑這是因為 Facebook 在保護用戶私隱的不足，而引發的問題。

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值得留意的是，訴訟不僅可能會導致 Facdbook 被迫剝離 Instagram 和 WhatsApp，未來將該公司的有關動向都會，包括阻止Facebook在未經許可下進行超過 1,000 萬美元的收購，視其違反《克萊頓法》（Clayton Act）。目前市場對此未有太大反應，Facebook 股價僅小跌 1.92%。

儘管兩名 FTC 委員對此次行動投下反對票，但還是不能扭轉裁決結果。除了Facebook 之外，FTC 也指出 Facebook 此前試圖收購 Twitter 和 Snap 等其他社交網路平台都是出自同樣的策略，藉此鞏固在美國的社交網路市場地位，且如今已受到許多地方檢察長的響應，判定將這會阻礙創新。

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責任編輯：翁嘉陽