【銀行股】摩通上調恒生評級籲增持 「港銀距走出谷底不遠兼具加派息空間」

▲ 摩通對本地銀行股看法轉趨正面，最新上調恒生銀行及東亞銀行評級。

受疫情打擊，港銀今年撥備大增拖累盈利並減派息，但隨著經濟復甦情況或有改善。券商摩根大通亦一轉過去兩年對港銀板塊的負面看法，指個別港銀具加派息空間，形容板塊「距走出谷底不遠」，一併上調恒生銀行 （00011） 及東亞銀行 （00023） 評級，更將恒生的目標價大幅調高38.5%，並維持中銀香港 （02388） 為行業首選股。

摩通最新港銀預測

香港銀行股 最新評級 目標價（元） 中銀香港 增持 27.8 → 29.5 東亞 減持→中性 15.3 → 16.8 恒生 減持→增持 109 → 151 大新銀行 中性 8 → 8.5 大新金融 增持 27.4 → 28.5

摩通日前發報告指，港銀板塊過去兩年跑輸大市超過兩成，隨著明年經濟復甦，港銀有望受惠於周期性盈利改善，而且美國大選完結助減低地緣政治風險，另考慮到個別銀行股有加派息空間，遂不再對板塊維持「減持」評級。

摩通：海外監管對停派息態度軟化 利港銀恢復派息水平

摩通續指，港銀資本水平充裕，而且海外監管機構如歐洲央行（ECB）及英倫銀行官員近日對暫停銀行派息等資金限制的態度軟化，摩通估計亦都有助香港金管局放寬早前審慎運用資本的建議。

事實上，早在年初歐央及英倫銀行對銀行派息及回購實施限制時，香港金管局曾指本地銀行資金緩衝足夠，無意「一刀切」限制其派息，但恒生隨後罕有減派息【下一頁】，並解釋是應監管機構建議保留資金儲備。

根據最新調整，摩通上調恒生評級至「增持」，預期股息有望重返正增長；而東亞則盈利或顯著反彈並有分派特別息機會，遂上調評級至「中性」。

高盛輕微上調港銀目標價約4%

此外，另一券商高盛亦都輕微調整對港銀的目標價，高盛對中銀香港及恒生評級維持「買入」，最新目標價分別31.1元及150元；另東亞及大新銀行則維持「中性」評級，最新目標價分別15.1元及8.6元。

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編輯：趙穎妍