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【支援中小企】貿發局夥騰訊雲推數碼營銷方案　助中小企數碼轉型

商業 12:30 2020/12/10

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貿發局夥騰訊雲推數碼營銷方案，協助港商建立合適的流動電子營銷平台並進行推廣，以拓展內地及本地新商機。（貿發局網站圖片）

新冠肺炎疫情帶來營商及銷售模式新常態，中小企須進行數碼升級轉型以應對新挑戰。為此，香港貿發局夥科技企業，包括騰訊旗下騰訊雲，推出針對中小企而設的一系列免費工作坊，及以優惠價格讓企業嘗試不同的數碼營銷方案，協助港商建立合適的流動電子營銷平台並進行推廣，以拓展內地及本地新商機。

【支援中小企】AlipayHK推「小店地圖」撐中小企　消費可獲印花獎賞

【中小企教室】進軍東南亞要注意　ZALORA分析6大東南亞市場消費模式

騰訊雲的中小企數碼營銷方案包括兩部分，第一，創立專屬營銷HTML 5網站及提供網站寄存服務一年服務費用為8,000元，當中包括創立營銷HTML 5網站初期配置及一年的寄存服務，亦會提供售後技術支援。方案還提供會員管理系統及資料庫、綜合營銷推廣方式以及數據分析管理，適用對象涵蓋零售、服務以及諮詢行業。

第二，中小企電子廣告推廣方案，為便利本港中小企於內地市場投放廣告而設，提供多款靈活組合，讓他們以低門檻及特惠價錢，選擇在廣東、上海或北京的騰訊網絡或微信平台投放廣告，體驗國內電子商貿生態，協助他們升級轉型及開拓內地市場的龐大商機。

香港貿易發展局副總裁劉會平指，數碼化成大趨勢，中小企業需要升級轉型來推進業務發展和提升競爭力，是次與騰訊雲的合作是個開始，未來會繼續與不同科企合作，為中小企帶來更多數碼推廣方案供選擇，協助他們接觸目標客戶群。

【中小企教室】生產力局助中小企面對新常態　「智瞻 2021」點擊率錄逾26萬（附活動重溫連結）

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

責任編輯：朱悅瀅

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