【新冠肺炎】麗晶花園第6座恐爆疫 衛生署深夜宣布強制特定人士接受檢測

九龍灣麗晶花園第6座恐爆發大規模感染，衞生署於昨日（9日）深夜發出強制檢測公告，將麗晶花園第6座列入強制檢測名單，要求任何人曾在11月17日至12月9日期間身處該大廈超過兩小時，均須接受新冠病毒檢測。

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據當區區議員畢東尼表示，該地方於昨日新增一宗確診個案，累計至7宗，涉及4戶，均位於D單位；他指，當中有3個單位位於低層，包括兩層相連，另有一單位則相隔一層，再有一單位則在高層。

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於周二（9日）的衞生防護中心記者會上，傳染病處主任張竹君曾指出，若一幢大廈出現4至5宗確診個案，便表示該幢大廈已有傳播風險，以兩小時或以上為時間設定是希望將只是進入大廈送件的人士排除，並希望曾到麗晶花園第6座進行維修工作、探訪親戚及逗留超過兩小時或以上的人士接受檢測。

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責任編輯：潘曉豐