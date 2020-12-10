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【ET講股通】社融見拐點、錢湧消費股 專家主持梁耀康（Dave）論市答股（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:59 2020/12/10

分享：

恒指全日收報26410點，跌92點。大市總成交1,100億元。

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股僅跌92點，表現算有交待。港股弱勢，主要受A股拖累，內地通脹數據遜預期，市場憂慮經濟復甦情況，上證受制橫行區頂部。

中央倘收水  不利內銀及新經濟股

投資者宜緊盯，內地大量放水下，物價未見升溫，開始有聲音指熱錢推升資產價格，或引發中央出手。此外，內地社會融資有可能見頂，市場普遍預料，社融明年將逐步回落。中央收水步伐，將影響市場資金部署。

譬如內銀股，假如市場流動性趨緊，勢必影響其盈利表現。此外，需要大量「燒錢」拓展業務的新經濟股，亦恐受累資金面趨緊。

港股後市  26000至27000續整固

外圍方面，憧憬美國落實經濟刺激方案，帶動道指企穩3萬關。惟市場開始擔憂反壟斷法將打擊科網股，例如要求Facebook拆售Instagram。若道指守穩3萬關，則問題不大。展望港股後市，且看能否在26000至27000點間續整固。

資金轉捧消費股，特別是火鍋相關股，市場主要憧憬此類股份繼續擴充門店及推出新品牌。九毛九 （09922） 升6.5%至20.05元，短綫看能否上望23元，相信20元水平有支持。呷哺呷哺 （00520） 亦升1.3%至18.58元，短綫支持看17.4元，再下一級16.5元。海底撈 （06862） 升3.1%至57元，宜待突破58元或候回調吸納，上望63元。

統一中國 （00220） 升5.1%至7.57元，短綫上望8元，若回落至7.2元可收集。

敏華 （01999） 升6.2%至15元，上望17、18元，支持則看12.1元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰I.T、鐵貨、先健科技、保利協鑫、萬國數據、世茂服務︰立即觀看

 

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欄名 : ET講股通

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