【ET講股通】社融見拐點、錢湧消費股 專家主持梁耀康（Dave）論市答股（立即觀看） 股市 17:59 2020/12/10 分享： 《ET講股通》專家主持梁耀康（Dave）今日傍晚6時開Live，為大市解構今日跌市原因，同時解答網民問股。 欄名 : ET講股通 最新專欄文章 更多 【ET講股通】孫運喜：二十天綫爭奪戰 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2020/12/09 【ET講股通】孫運喜：二十天綫爭奪戰 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜：雙頂疑雲 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2020/12/08 【ET講股通】孫運喜：雙頂疑雲 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】恒指高位散水？ 同場加映專家主持梁耀康答股環節（立即觀看）（第二版：加入文字內容） 2020/12/07 【ET講股通】恒指高位散水？ 同場加映專家主持梁耀康答股環節（立即觀看）（第二版：加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：兩隻異動消費股 同場加映答股環節（立即觀看） 2020/12/04 【ET講股通】梁耀康：兩隻異動消費股 同場加映答股環節（立即觀看） 【ET講股通】梁耀康：整固後再上 同場加映答股環節（立即觀看） 2020/12/03 【ET講股通】梁耀康：整固後再上 同場加映答股環節（立即觀看） 市況分析