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【ET講股通】社融見拐點、錢湧消費股 專家主持梁耀康（Dave）論市答股（立即觀看）

股市 17:59 2020/12/10

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《ET講股通》專家主持梁耀康（Dave）今日傍晚6時開Live，為大市解構今日跌市原因，同時解答網民問股。

欄名 : ET講股通

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