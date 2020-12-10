【網民熱話】40歲公司主管 工作開心月薪只得1.3萬？　網民：「好聽叫主管其實只係雜工」

作為打工仔，難得做到一份開心的工作，但如果人工超低又點計呢？近日有網民在討論區發帖，指其朋友在一家公司當主管，但月薪只得1.3萬元，連養家也有困難，所以想聽聽其他網友的意見。

根據該網民表示，有一次宵夜，朋友向他訴苦，「40幾歲人在一家公司做主管，但月薪只得1.3萬元，份工做得開心、沒壓力，但家用都比唔到夠養家，問應不應該轉工」。該網友因此貼文希望聽聽其他人的意見。

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不少網民覺得難以置信，主管級人工竟然只得1.3萬元，認為是不可接受，「40幾歲，工作經驗豐富，13K是可恥待遇，快快轉工」、「邊行做主管會得13k呀，保安都唔只啦，吹水行遠d啦」

也有網民對樓主朋友遭遇感到婉惜，建議他應該轉工試試看，「邊做邊搵，40幾歲有富豐經驗，搵返份mark to market嘅工。」、「清潔仲高人工過主管，好聽叫主管其實只係雜工」、「我當年都試過，比朋友話做咩q經理得個萬零蚊」。

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其他網民回應：

一般酒樓部長都叫做主管，但人工都係得13-14k咋，一般酒樓經理都係得18k

有時主管只係個名好聽，但咩都要做的，好似M記或兩大超市，除時主管/經理仲多過無職位的人，但佢哋都要做埋收銀既工作啦。

主管得13K，咁佢管啲馬仔咪得9K？乜主管先得架？我公司廁所主管連13k都無，但成個部門得佢一個管3個廁所。

應該叫樓主朋友問下市價係幾多，如果少過3成，疫情過後搵到就走。

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記者：李兆明