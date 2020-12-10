【新冠肺炎】日本擬引進網上健康申報系統　設中文介面　出發前填寫加快入境手續

據日本共同社報道，日本厚生勞動省正探討引進以智能手機或電腦填寫健康申報問卷的系統，作為海外入境日本的檢疫措施。日本政府早前放寬商務出入境的部分限制，期望通過電子化使入境手續更便捷。

報道指，厚生勞動省正探討擬在日本國內，所有有國際航線的機場引進系統，旅客可事先用智能手機或電腦填寫確認健康狀態的問卷。成田和東京羽田、關西機場已展開實證試驗，稍後將擴大試點。

旅客在出發地或機上，瀏覽厚生勞動省的指定網站，輸入健康狀態和逗留經歷。然後將獲一個二維碼（QR Code），抵埗後出示二維碼給到機場檢疫官，沒問題就可辦理入境手續和安檢。沒有上網設備的旅客，亦可用機場的電腦輸入。

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據報道，開展測試的系統，目前設日語、英語、中文、韓語4種語言，厚生勞動省力將追加西班牙語、葡萄牙語、越南語等6個語種。

日本政府對商務目的旅客放寬了出入境限制，在飛機上或從海外抵達日本後，手寫健康狀態問卷較為花費時間，採用電子化將使手續更加便捷。

除了正在測試的三個機場外，厚生勞動省計劃最快年內還在中部、福岡、新千歲機場運用，力爭最終擴大到有國際航線的所有機場。

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責任編輯：葉卓偉