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【新股IPO】泡泡瑪特9992追揸沽攻略　券商料泡泡瑪特暗盤最多升5成

新股IPO 13:21 2020/12/10

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泡泡瑪特於12月11日掛牌。

Pop Mart泡泡瑪特 （新上市編號：09992） 吸引逾48萬人認購並於今日暗盤，券商認為，泡泡瑪特暗盤升幅介乎3至5成左右，建議沒有「貨」的投資者，可以於泡泡瑪特股價升約2成時「買入」。泡泡瑪特昨日在機構投資者暗盤市場，成交價一度出現曾見97元，較其招股價38.5元高152%。

泡泡瑪特為傳統產業「新經濟」？詳情【下一頁

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昨日曾傳出泡泡瑪特已進行場外暗盤市場交易，成交價曾見97元，較其招股價38.5元高152%。信誠證券聯席董事張智威認為，升幅逾1.5倍，有點跨張。他預料，泡泡瑪特升幅介乎3至5成。他又建議有貨的投資者可以於股價升幅至5成沽出。

他建議沒有貨的投資者可以於股價升幅2成時買入，作投機性的部署。他認為指，泡泡瑪特主打潮流品牌，難以捉摸，認為該股後市表現大升大跌。

耀才料升幅5成

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，泡泡瑪特只做實體玩具，認為並非新科創，業務較為單調，加上今次A組中簽率高，預料暗盤有一定的沽壓，料暗盤升幅約50%。

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責任編輯：謝卓榮

香港股票 IPO 泡泡瑪特（09992）

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