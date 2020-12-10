【新股IPO】畢馬威：香港全球集資排名第二　料明年集資總額達4000億與今年相約

▲ 畢馬威料香港明年集資戀額介乎3500億至4000億元。

畢馬威發表《中國內地和香港IPO市場2020年回顧》報告，香港新股集資金額達503億美元（約3923億港元），按年升24.5%，全球排名第二，僅次於納斯達克，又預料明年集資額最多4000億元，公司上市數目介乎130至150間。

榮登全球集資榜首的納斯達克交易所全年集資總額按年增91.7%至535億美元（約4173億港元）；排名第三的上交所全年集資總額為499億美元（約3892億港元），按年增83.4%。

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌表示，明年中概股將會是香港IPO資本市場焦點之一。他表示，現時美國上市的中概股約有50至60間符合來港作第二上市的要求，預料明年中概股來港上市的數目比今年9間數目要多，而集資規模則視乎公司而定。

報告指出，今年香港集資總額按年增24%至3899億元，預計全年有140宗新股上市，當中主要受惠中概股來港上市。他又表示，明年香港新股集資額有望繼續守在全球三甲位置，能否奪冠則視乎大型企業是否來港上市，又認為明年或後年來港上市的中概股集資規模未必太大。

雖然中美關係惡化，導致部分公司考慮來港第二上市作避風港，香港新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，部分企業因美國市場有較多同類型行業可比，仍然會考慮到美國上市。

全球新股市場雖然受到不確定因素影響，新股集資按年仍錄得23%增長至2130億美元（約1.6萬億港元），畢馬威認為，增長的主要原因因上交所、港交所 （00388） 及納斯達克的集資活動增長所帶動。

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