【美國大選】YouTube下架選舉舞弊指控內容　指已有足夠州份確認拜登當選

▲ 社交網絡平台YouTube日前已宣布將下架大選舞弊的新上傳影片，指目前已有足夠的州份確認拜登當選下任總統。

美國總統大選投票結束後，雖然特朗普（Donald Trump）一直拒絕承認敗選，不過，社交網絡平台YouTube日前已宣布將下架大選舞弊的新上傳影片，指目前已有足夠的州份確認拜登當選下任總統。另外，YouTube母公司Google也表示，周四（10日）起取消禁止刊登與選舉相關廣告的臨時措施。

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Google早前曾暫停接受一切與選舉有關的廣告，防止有人藉此散播虛假消息。Google回應稱，為了保護用戶，在不可預測的敏感事件中，公司會選擇間斷地暫停接收廣告，以免有人利用廣告謀取私利或擴大虛假消息。而目前已不再把後選舉的時期視為敏感事件，因此取消停止接收選舉相關廣告的措施。

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不過，外界就批評YouTube容許繼續上載損害選舉結果可信性的影片，被強烈要求移除。直至周三（9日）YouTube終於宣布，由於總統大選「安全港」期限已經過去，稱已經有足夠的州份認證選舉結果，因此將開始移除周三後上傳、宣稱選舉有嚴重舞弊的新影片，包括一些聲稱點票軟件出錯或點錯票，使選舉結果受影響的影片。

責任編輯：施雯雯