  • 23°C
香港時間 : 20201210日 (四) 12:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【輝瑞疫苗】加拿大搶先美國 批准使用輝瑞疫苗

環球社會熱點 11:57 2020/12/10

分享：

繼英國宣布接種輝瑞（Pfizer）及BioNTech共同研發的新冠疫苗後，加拿大亦批准使用輝瑞疫苗，搶先美國批准輝瑞疫苗。加拿大衛生部形容，輝瑞疫苗達到其「嚴格的安全性、功效和質量要求」。

富國搶購疫苗惹爭議 加拿大夠每人接種5次 【下一頁】

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）表示，加拿大準備於本月內收到24.9萬支新冠疫苗。加拿大已購買2,000萬支新冠疫苗供使用，足以給1,000萬名國民接種，往後亦可追加逾5,600萬支輝瑞疫苗。

加拿大衛生部於本周三表示，已批准加拿大使用由輝瑞及BioNTech所研發的新冠疫苗。衛生部形容該疫苗達到其「嚴格的安全性、功效和質量要求」。

俄羅斯人民噩夢？接種疫苗後需禁酒2個月 【下一頁】

同時，是次亦屬加拿大首隻獲准使用的新冠疫苗，並指這是加拿大對抗新冠肺炎的里程碑。

加拿大衛生部是次宣布亦反映，輝瑞疫苗有望於短期內透過14個附設冷凍儲存設備的疫苗分配站，先後分發及運送於加拿大各地供國民接種，其中醫護人員及高危群體將會成為首批接種新冠疫苗，同時只限16歲以上的人士注射。

英國於本周二已開始接種輝瑞研發的新冠疫苗，另阿拉伯國家巴林亦已批准緊急使用該疫苗。

美國食品及藥物管理局（FDA） 確認輝瑞疫苗有效率達95%，同時將於本周四討論是否批出該疫苗的緊急授權。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【新冠疫苗】「莎士比亞」也接種 為英國第二人
2020/12/09
【新冠疫苗】「莎士比亞」也接種 為英國第二人
【北韓疫情】南韓外長質疑非零確診 金與正：需付上代價
2020/12/09
【北韓疫情】南韓外長質疑非零確診 金與正：需付上代價
【英國疫情】倫敦確診飆升 專家建議2日内列最高警示
2020/12/09
【英國疫情】倫敦確診飆升 專家建議2日内列最高警示
【新冠疫苗】俄羅斯人民噩夢？接種後需禁酒2個月
2020/12/09
【新冠疫苗】俄羅斯人民噩夢？接種後需禁酒2個月
【新冠疫苗】菲律賓擬率先批准中國疫苗 官員大讚安全
2020/12/09
【新冠疫苗】菲律賓擬率先批准中國疫苗 官員大讚安全
疫情 傳染病 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫苗 杜魯多 加拿大

上一篇文章

【新冠疫苗】民調：逾半美國人願接種新推出疫苗

下一篇文章

【美國大選結果】18州入稟阻拜登當選 拜登兒子亨特被查稅務（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

英國威廉王子被爆秘密抗癌 早前被指患新冠肺炎
英國威廉王子被爆秘密抗癌 早前被指患新冠肺炎
【新冠疫苗】特朗普簽政令要求美國優先 威脅或動用國防法
【新冠疫苗】特朗普簽政令要求美國優先 威脅或動用國防法
【歐聯】PSG巴沙克舒希賽事突腰斬 球證涉種族歧視
【歐聯】PSG巴沙克舒希賽事突腰斬 球證涉種族歧視
【美國大選結果】18州入稟阻拜登當選 拜登兒子亨特被查稅務（不斷更新）
【美國大選結果】18州入稟阻拜登當選 拜登兒子亨特被查稅務（不斷更新）
【美國大選】共和黨全投反對 總統就職委員會拒承認拜登當選
【美國大選】共和黨全投反對 總統就職委員會拒承認拜登當選
新型冠狀肺炎全球疫情（12月10日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月10日 時間11:00）