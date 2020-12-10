【輝瑞疫苗】加拿大搶先美國 批准使用輝瑞疫苗

繼英國宣布接種輝瑞（Pfizer）及BioNTech共同研發的新冠疫苗後，加拿大亦批准使用輝瑞疫苗，搶先美國批准輝瑞疫苗。加拿大衛生部形容，輝瑞疫苗達到其「嚴格的安全性、功效和質量要求」。

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加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）表示，加拿大準備於本月內收到24.9萬支新冠疫苗。加拿大已購買2,000萬支新冠疫苗供使用，足以給1,000萬名國民接種，往後亦可追加逾5,600萬支輝瑞疫苗。

加拿大衛生部於本周三表示，已批准加拿大使用由輝瑞及BioNTech所研發的新冠疫苗。衛生部形容該疫苗達到其「嚴格的安全性、功效和質量要求」。

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同時，是次亦屬加拿大首隻獲准使用的新冠疫苗，並指這是加拿大對抗新冠肺炎的里程碑。

加拿大衛生部是次宣布亦反映，輝瑞疫苗有望於短期內透過14個附設冷凍儲存設備的疫苗分配站，先後分發及運送於加拿大各地供國民接種，其中醫護人員及高危群體將會成為首批接種新冠疫苗，同時只限16歲以上的人士注射。

英國於本周二已開始接種輝瑞研發的新冠疫苗，另阿拉伯國家巴林亦已批准緊急使用該疫苗。

美國食品及藥物管理局（FDA） 確認輝瑞疫苗有效率達95%，同時將於本周四討論是否批出該疫苗的緊急授權。

責任編輯：郭麗明