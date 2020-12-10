▲ 升也黃金 跌也黃金

黃金價格在新冠肺炎疫情初期經歷一輪飆升，升穿每盎士2,000美元的歷史高位後，現已回落不少。金價回落普遍歸因於疫苗研發進展理想，市場寄望疫苗面世有助經濟逐步回復正常，風險情緒上升令資金流出避險資產，導致金價偏軟。

無可否認，新冠肺炎疫苗的確是為我們帶來希望，但請不要忘記這個百年一遇的疫情其實仍是有很多未知之數，包括在疫苗普遍注射之前，還有多少輪的感染個案繼而令到經濟再次走下坡。另外，病毒會否出現變種等問題也是未知數。經濟合作與發展組織（OCED）早前曾發表2021的GDP預測，由本來的5%下調至4.2%，這表示經濟增長仍「極度不明確」，以及有需要透過公共支出的財政支援去刺激經濟。

古時，黃金不單因為金光璀璨而被用製造珠寶首飾，更因為其稀有性而作為交易媒介。至今，黃金作為交易媒介的角色減少，但仍是傳統的避險資產之一。正正是這兩大需求，令黃金有個稀有的雙重特徵——無論股市升跌，均對黃金有利。從數據上看，當標準普爾500指數每月平均回報少於負一個標準差跌幅和多於正一個標準差升幅時，黃金的每月平均回報都錄得升幅。除此之外，黃金和美金這兩個「金」有著反向關係，即是當美元升的時候，黃金則跌，反之亦然。現時美元走弱相信亦是對黃金的一種支持。而在定性還是定量的數據均告訴我們，無論面對升市還是跌市都有利黃金，投資者在投資組合中加入黃金來增加風險調整回報率（risk-adjusted return）應該是個不錯的策略。