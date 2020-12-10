聖誕將至，各大商店已紛紛換上節日裝飾，大眾亦開始為節日而準備，Market Place by Jasons由即日起至12月31日期間，於奧海城二期舉辦「聖誕市集」，匯聚多款精選聖誕禮品和佳節美食，更會於2020年12月18日推出電子屏幕聖誕互動遊戲和專享聖誕禮遇，顧客萬勿錯過！除此之外，來自瑞典的IKEA宜家家居亦由即日至2021年1月7日期間，於四間指定的惠康超級市場、Market Place by Jasons及3hreesixty舉辦期間限定店，藉此把北歐的冬日氣氛帶到店內，讓大家購物時，也能感受一個不一樣的冬季。

Market Place by Jasons「聖誕市集」 為你帶來與眾不同的聖誕購物體驗

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▲ 丹麥藍罐曲奇經典儲物罐

為迎接聖誕的來臨，奧海城二期Market Place by Jasons設有「聖誕市集」，並以傳統聖誕食品「薑餅人」作為主題，而每一個薑餅屋也裝滿聖誕禮物，快來為你的摯愛好友挑選充滿聖誕祝福的小心意。於2020年12月18日至27日期間，Market Place by Jasons的「聖誕市集」內更將設有電子聖誕互動遊戲，為顧客加添一點購物樂趣。除此之外，於2020年12月18日 (下午6時) 至12月20日期間，顧客凡於店內購

IKEA「宜家歡聚冬日選」期間限定店 讓你渡過一個北歐冬日

來自瑞典的IKEA今年亦希望為香港大眾帶來不一樣的冬日氣氛，分別於4間指定超市設有不同主題的IKEA「宜家歡聚冬日選」期間限定店，讓大眾能夠一站式選購精選超市和IKEA的產品。兩大主題包括： 融人香港飲食文化的「宜家暖笠笠 冬日火鍋選」（鯉魚門惠康超級市場和馬鞍山新港城Market Place by Jasons）以及充滿北歐氣氛的「宜家閃爍爍 冬日歡聚選」(愉景灣惠康超級市場和九龍站圓方3hreesixty)。

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IKEA期間限定店主題 內容 地點 「宜家暖笠笠 冬日火鍋選」 把北歐冬日融入香港飲食文化之中，除了售賣多款宜家美食外，更可購買精選火鍋必備的電磁爐和火鍋用具 鯉魚門惠康超級市場 馬鞍山新港城Market Place by Jasons 「宜家閃爍爍 冬日歡聚選」 為你帶來各款瑞典派對美食和飲品，以及多款冬日裝飾。兩個不同主題讓你隨心選擇渡過充滿本地或北歐氛圍的冬日 愉景灣惠康超級市場 九龍站圓方3hreesixty



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