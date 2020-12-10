【Xbox】Xbox雲遊戲明年春季登陸iOS及PC平台

▲ Xbox雲遊戲將於明年春季登陸iOS及PC平台。

微軟（Microsoft，美：MSFT）表示，Xbox雲遊戲將於明年春季登陸iOS及PC平台。Xbox雲遊戲現時正在處於測試版本，已容許擁有Xbox Game Pass Ultimate會藉的Android用家使用。

所謂Xbox雲遊戲，即是在非Xbox設備上玩Xbox遊戲，這些遊戲在用戶附近數據中心的服務器上運行，視頻會傳輸到用戶的設備上，而用戶互動也會被實時轉發到服務器上。

Xbox雲遊戲無需單獨訂閱，訂閱Xbox Game Pass Ultimate服務（每月14.99美元）的用戶便可使用。。

Xbox雲遊戲現時只能在少數國家使用，包括美國、加拿大、韓國及部份歐洲國家，因為最限度度降低延遲，用戶需位於數據中心附近。微軟透露，正在開設更多數據中心，Xbox雲遊戲很快於澳洲、巴西，日本和墨西哥推出。

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編輯：袁諾曦