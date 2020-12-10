  • 21°C
香港時間 : 20201210日 (四) 11:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Xbox】Xbox雲遊戲明年春季登陸iOS及PC平台

Hot Talk 10:37 2020/12/10

分享：

Xbox雲遊戲將於明年春季登陸iOS及PC平台。

微軟（Microsoft，美：MSFT）表示，Xbox雲遊戲將於明年春季登陸iOS及PC平台。Xbox雲遊戲現時正在處於測試版本，已容許擁有Xbox Game Pass Ultimate會藉的Android用家使用。

所謂Xbox雲遊戲，即是在非Xbox設備上玩Xbox遊戲，這些遊戲在用戶附近數據中心的服務器上運行，視頻會傳輸到用戶的設備上，而用戶互動也會被實時轉發到服務器上。

Xbox雲遊戲無需單獨訂閱，訂閱Xbox Game Pass Ultimate服務（每月14.99美元）的用戶便可使用。。

Xbox雲遊戲現時只能在少數國家使用，包括美國、加拿大、韓國及部份歐洲國家，因為最限度度降低延遲，用戶需位於數據中心附近。微軟透露，正在開設更多數據中心，Xbox雲遊戲很快於澳洲、巴西，日本和墨西哥推出。

相關文章：PS5熱賣　Sony、任天堂成疫市大贏家

【任天堂】Switch《孖寶賽車實況家庭賽車場》開箱　任天堂趁遊戲旺季續狂飈

【Xbox】微軟Xbox Series X/S將於11月10日全球同步發售 港版價格分別為3388元、2280元

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

編輯：袁諾曦

美股 Microsoft XBOX iOS Android 微軟（Microsoft，美：MSFT）

上一篇文章

【港股市況】恒生指數跌幅收窄至不足百點　小米股價逆市造好（不斷更新）

下一篇文章

【異動股】開拓藥業颷逾2成　明年初公布治療晚期肝癌臨床試驗數據
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】恒指夜期突急挫306點　阿里巴巴美股騰訊ADR較港下跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期突急挫306點　阿里巴巴美股騰訊ADR較港下跌（不斷更新）
【新股IPO】云想科技2131正在招股 孖展暫錄73.9億、超購51倍（不斷更新）
【新股IPO】云想科技2131正在招股 孖展暫錄73.9億、超購51倍（不斷更新）
【新股IPO】藍月亮6993公開發售超購逾300倍、凍資逾2900億　擬上限定價
【新股IPO】藍月亮6993公開發售超購逾300倍、凍資逾2900億　擬上限定價
【新股IPO】云想科技2131乘短視頻浪潮重生　認購前五大要點不可不知
【新股IPO】云想科技2131乘短視頻浪潮重生　認購前五大要點不可不知
【迪士尼抽獎】香港迪士尼「FUN享奇妙夢想」大抽獎名單公布（附得獎連結）
【迪士尼抽獎】香港迪士尼「FUN享奇妙夢想」大抽獎名單公布（附得獎連結）
【新股IPO】泡泡瑪特9992機構暗盤價見97元、高招股價152%　一手賺逾萬元
【新股IPO】泡泡瑪特9992機構暗盤價見97元、高招股價152%　一手賺逾萬元