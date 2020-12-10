黃金前景│石Sir今日推介中石化油服（01033）（立即收看）

《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）今日會繼續解答網民問題，焦點股有中信股份 （00267） 、澳博 （00880） 、華晨 （01114） 、裕勤控股 （02110） 、招商局 （00144） 、中升控股 （00881） 、海螺水泥 （00914） 、中移動 （00941） 、中海油 （00883） 、聯通 （00762） 、中芯 （00981） 、中糧家佳康 （01610） 、中國鋁業 （02600） 及雅居樂 （03383） ，石Sir亦推介中石化油服 （01033） ，詳情請待為你分析。

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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