【泡泡瑪特IPO】泡泡瑪特9992暗盤高開82% 明日掛牌能否如京東健康6618即變紅底股？

泡泡瑪特（新上市編號：09992）將於明日掛牌，其暗盤開市升高開82%，令抽中的投資者笑逐顏開，且期待會否一如京東健康（06618）首日掛牌10分鐘就能晉身「紅底股」呢！

泡泡瑪特9992抽唔抽？ 認購前的五大不可不知 傳以上限38.5元定價，想知詳情請按：【下一頁】

市場人士預期，泡泡瑪特明日掛牌可有3至5成升幅，若持貨的投資者可於股價升至5成時先沽出獲利。

根據輝立交易平台顯示，泡泡瑪特暗盤較招股價38.5元高開約82%，報70元，最高曾見70.5元。至於在富途交易平台，暗盤最高曾升至81元，低見61元，現報78.9元。

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泡泡瑪特深受投資者歡迎，最終其公開發售錄超購355.74倍，每手200股，一手中籤率為15%；並以招股上限38.5元定價；聯席保薦人為摩根士丹利及中信證券。

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記者：張以正