【美國大選】拜登兒子亨特被調查稅務 據報涉中國業務

美國大選舉行期間,民主黨的拜登一度因為兒子亨特的醜聞被美國總統特朗普不斷狙擊。拜登兒子亨特周三表示,自己正被聯邦部門調查其稅務事宜。不過,拜登兒子亨特強調,自己處理稅務的手法是「合法且妥當」。有報道指,是次對拜登兒子亨特的調查,涉及他在中國的生意業務。

拜登承諾 兒子不會從事有利益衝突業務 【下一頁】

美國有線新聞網絡(CNN)報道指,亨特(Hunter Biden)透露,自己正被聯邦部門調查其稅務事宜。特拉華州檢察部門正與稅務局旗下的刑事調查部門及聯邦調查局合作調查此事。

報道引述消息指,當局對拜登兒子亨特的調查,涉及亨特在中國的生意業務,有否違反稅務及禁止洗黑錢的條例。

亨特表示:

「我非常重視此事,但我有信心當局會以專業及客觀的態度處理,反映我是合法且恰當地處理稅務,包括專業稅務顧問的利益。」

(I take this matter very seriously but I am confident that a professional and objective review of these matters will demonstrate that I handled my affairs legally and appropriately, including with the benefit of professional tax advisers.)