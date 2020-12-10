【港股追蹤】大和首予九毛九「買入」評級　股價即時急升一成創新高

大和發表研究報告，指首次覆蓋中國領先中菜餐廳品牌營運商九毛九(09922) ，給予其「買入」投資評級，目標價為23元。九毛九以多品牌及多概念的策略營運，以「太二酸菜魚」為其主要增長動力，並以「九毛九」作為其傳統業務，同時正在醞釀新的餐飲概念。

受到其標準化商業模式、最低供應鏈要求及充裕資本帶動下，該行預料九毛九將加快其餐廳擴張計劃，尤其是「太二酸菜魚」，以在2019至2022年間實現強勁盈利增長。截至2時30分，九毛九股價急升一成再創新高。

另外，大和亦發表報告唱好呷哺呷哺(00520)，主因市場終於開始看好其高端火鍋「湊湊火鍋」的增長潛力。該行引述呷哺呷哺管理層透露，近月業務穩健復甦，已回復至疫情前95%的水平，該行料其增長勢頭會持續，重申「買入」評級，且將其2021至2022年度盈利預測上調2%至8%，目標價由10元大幅上調至23元。

另一間大行滙豐則發表報告唱好海底撈(06862)，調升其今明兩年每股盈利預測，今年由0.01元升至0.09元人民幣，明年由0.7元升至0.74元人民幣，至於2022年由1.01元降至0.94元人民幣。滙豐同時上調海底撈股份目標價，由30.2元升至38.5元，不過評級就維持「減持」。

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