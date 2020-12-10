【舜宇光學】11月出貨量下跌 舜宇光學開市跌近5%

舜宇光學 （02382） 公布11月手機鏡頭出貨量約1.3億件，按年跌0.8%，按月計更跌19.2%，而手機攝像模組出貨量約4688萬件，按年及按月跌21.3%及18.5%。公司表示，11月出貨量下跌，主要因為智能手機供應鏈關鍵零件出現缺貨。

花旗報告指，舜宇光學11月手機鏡頭出貨量低於市場預期5%，出貨量因客戶的供應鏈出現問題而受到影響，但估計只是短暫的問題，主要是由於Android機客戶在半導體供應上面對困難，不過花旗強調舜宇前11個月出貨量仍然高於全年10%的增長目標。

舜宇光學開市報146元，較上日收市跌4.9%，開市後跌幅略收窄，於上午10：15跌約4%。

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