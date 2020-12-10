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【美股焦點】「美版美團」DoorDash首掛急升86%　Airbnb今晚登場

股市 10:05 2020/12/10

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DoorDash 是今年其中一宗最大宗的新股上市。

美國最大第三方餐飲外賣初創企業DoorDash昨日在美國上市，該股開市報182美元，昨晚收報189.51美元﹐較定價102美元升85.8%，市值達到602億美元。DoorDash首次公開招股共集資33.7億美元， 是今年其中一宗最大宗的新股上市。

分析公司Second Measure的數據顯示，DoorDash在美國市場份額處於領先地位，9月外賣配送銷售額享49%市佔率，而Uber和GrubHub分別只有22%及20%。截至9月底，有超過500萬客戶訂購了其月費9.99美元的「DashPass」無限次送餐服務。在今年首9個月，DoorDash收入按年急增2.2倍至19億美元，期內虧損1.49億美元，較去年同期的5.33億美元虧損收窄。

另外，Airbnb將於今晚掛牌；電商 Wish 、fintech 企業 Affirm以及兒童兒童電子遊戲製造商 Roblox  將於本月稍後時間陸續登場。

相關文章：【美股焦點】「美版美團」DoorDash上市　華裔CEO身家暴漲躋身百億富豪

【美股焦點】美國最大外賣平台DoorDash首掛高開近8成　IPO發行價屢增至102美元

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編輯：吳敏芳

外賣 美股 餐飲 美國 IPO Uber Airbnb

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