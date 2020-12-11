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【高偉電子易主】高偉復牌揚3.5% 控股股東售45%股權套現22億元（第二版）

股市 09:45 2020/12/11

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高偉電子停牌 待發布內幕消息

蘋果概念股高偉電子 （01415） 易主，控股股東Kwak Joung Hwan今日收市後與立景創新訂立買賣協議，出售其所持有的共約3.74億股股份，佔公司已發行股份約44.87%，總現金代價為21.96億元，即每股5.87元，較停牌前5.7元溢價3%。

高偉電子復牌，今早股價曾揚3.5%，最新報5.85元，升2.6%。

立景創新是在香港註冊成立的有限公司，由王來喜和台灣光寶科技（台：2301）分別擁有90%及10%，主要量產手機攝像模組、平板攝像模組及筆電攝像模組。

高偉電子原本在韓國上市，2011年由私募股權基金和大股東共同私有化，2015年再在香港上市，主要從事生產、分銷及銷售相機模組，為蘋果（美：AAPL）供應鏈公司。

高偉電子停牌前報5.7元

交易完成後，高偉電子所有現任董事將辭任董事會職務，立景創新擬提名新董事加入董事會。

高偉電子今早停牌，以待根據香港公司收購及合併守則刊發一份公布，而有關內容或會構成內幕消息。高偉電子停牌前報5.7元。

高偉電子較早前（2日）就股價曾顯著上升發公告，獲悉持有公司股權約45%的控股股東，正與一名獨立第三方展開討論，或會導致一項潛在交易。

（第二版更新交易內容）

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編輯：趙穎妍、陳健婷

香港股票 高偉電子（01415） 停牌 收購 合併 香港

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