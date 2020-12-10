【新股IPO】和鉑醫藥2142首掛跌一成　一手帳面蝕1360元

▲ 和鉑醫藥及領地今日掛牌。

和鉑醫藥 （新上市編號：02142） 及領地 （新上市編號：06999） 今日掛牌，和鉑醫藥潛水，開報11.94元，午後跌幅擴大，收報11.02元，較招股價12.38元跌11%，一手（1000股）帳面最少蝕1360元。

和鉑醫藥首席執行官兼董事會主席王勁松於網上發布會表示，公司上市後獲取更多資源，未來會加速發展，雖然集團早期要投入大量資源進行研發，但相信後期會有較大回報。

目前集團多個產品已進入中後期開發或臨床階段，其中有4種產品已進入臨床研究，另一產品適用於乾眼症－特那西普將與眼科市場進行合作，現正籌備階段。

內房企業領地控股收報5.69元，與招股價持平，成交額4850萬元。

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