【英國脫歐】脫歐談判分歧仍大　雙方稱要為無協議脱歐作好準備

▲ 雙方同意英國及歐盟同意，周日或之前一定要達成協議，否則要為無協議的情況作好準備。

英國與歐盟就脫歐後貿易協議的談判依然膠著，雙方同意周日或之前一定要達成協議，否則要為無協議的情況作好準備。英鎊兌美元最新報1.3375。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）12月9日與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在比利時布魯塞爾會面，雙方共晉工作晚餐後同意繼續貿易談判，但兩方均指目前分歧仍大。

外電報道，翰遜在會上表明，不能接受貿易協議條款，把英國與歐盟內部的規則連繫在一起。消息又指，歐盟已經準備短時間推出應急計劃，確保即使英歐一旦未能達成協議，航空交通和邊境措施亦不會受太大影響。

有報道指，約翰遜與馮德萊恩均把12月13日設定為下個甚至可能是最後一個的限期，以決定雙方能否達成協議，抑或英國將在年底無協議脫歐。

若雙方未能達成協議，意味從明年元旦開始，英國和歐盟將在近半個世紀以來首次對部分貿易往來徵收關稅。目前歐盟市場佔英國總出口量43%。

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編輯：吳敏芳