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【美股焦點】Facebook被控違反反壟斷法　或被迫出售WhatsApp及Instagram

股市 09:09 2020/12/10

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Facebook被指在 2012年收購社交媒體Instagram, 以及2014年收購即時通訊軟件WhatsApp,以建立一個反競爭的社交網絡環境。

Facebook（美：FB）被控違反反壟斷法，有可能會被迫出售WhatsApp及Instagram。Facebook股價昨夜收報277.92美元，跌1.93%。

美國聯邦貿易委員會（FTC）及48個州份對Facebook提出反壟斷訴訟。Facebook被指在 2012年收購社交媒體Instagram， 以及2014年收購即時通訊軟件WhatsApp，以建立一個反競爭的社交網絡環境，認為這兩宗交易理應被取消。

紐約總檢察長Letitia James表示，近10年來Facebook利用其市場主導地位及壟斷力量壓制較小規模的競爭對手，強調要恢復巿場信心， 必須對付任何扼殺競爭， 傷害小企業及減少創新的行為。

Facebook總法律顧問Jennifer Newstead回應指，反壟斷法不是要用來懲罰成功的公司，在Facebook投資數十億美元來開發應用程式後，WhatsApp及Instagram有更好的發展，消費者可以從免費提供的WhatsApp服務中受惠。

Facebook是全球最大社交媒體， 用戶多達27億， 巿值接近8000億美元。

相關文章：【美股收市】拜登兒子遭查稅 fb被控壟斷 納指破頂後倒跌近2%

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編輯：吳敏芳

Facebook（美：FB） 壟斷 美股 軟件 收購 反壟斷 Facebook WhatsApp Instagram

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