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專題:美國大選

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【港股市況】恒生指數跌逾百點　康希諾生物午後抽升一成（不斷更新）

股市 15:24 2020/12/10

分享：

港股市況不斷更新

美股下跌，美刺激談判進展再遇阻，道指跌105點，恒生指數開報26335點，跌167點，早段曾挫逾200點，其後跌幅一度收窄至不足100點，恒指中午收報26375點，跌126點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；舜宇 （02382） 跌3%；京東健康 （06618） 回吐逾2%；美團 （03690） 逆市靠穩升近0.5%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞：

【大行點睇？】富瑞Christopher Wood點名6隻明年首選港股　料亞洲經濟「亮麗反彈」

即市走勢：

【15：24】京東健康 （06618） 尾市再度轉升，股價最新升0.4%，報112.7元。

【15：00】上證微升0.04%；深證升0.1%；創業板指升近0.8%。

【14：56】康希諾生物 （06185） 升幅擴大至一成，高見184.5元。

【14：39】康希諾生物 （06185） 升近7%，高見179.3元。路透報道，墨西哥外交大臣於twitter上表示，當地衛生部門已簽署一項協議，同意購買3500萬劑康希諾生物生產的新冠疫苗，並透露將在本周內達成交易。

【新冠疫苗】墨西哥擬購買3500萬劑疫苗　康希諾生物升近一成

【14：30】創科 （00669） 升逾3%，重上紅底股，高見103.6元。

【14：29】阿里健康 （00241） 逆市向上，股價升逾1%，高見25.45元。

【14：01】易鑫集團 （02858） 逆市升半成，破頂高見2.79元。公司公布，今年第三季度汽車融資交易的總數為約11萬筆，按年減少比率收窄約14%，與第二季度的6.9萬筆相比，按季增長59%。

【14：00】九毛九 （09922） 升幅擴大至逾8%，破頂高見20.75元。

【13：48】大市午後維持約百點跌幅，恒生指數跌117點，報26385點。

【13：31】內銀向下，建行 （00939） 、工行 （01398） 、農行 （01288） 跌逾1%；中行 （03988） 跌近0.4%。

【13：22】中芯 （00981） 跌0.2%。標普道瓊斯指數公司表示，將根據美國總統特朗普的禁令，將21間中國公司剔出全球股票及債券指數，當中包括中芯、海威康視、中科曙光等。

【美國禁令】標普道瓊斯指數將按禁令剔出21間企業　中芯有份惟股價變動不大

【13：00】港股午後初段跌約110點，報26390點。

【12：44】泡泡瑪特9992追揸沽攻略　券商料最多升5成

【12：00】恒指中午收報26375點，跌126點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；舜宇 （02382） 跌3%；京東健康 （06618） 回吐逾2%；美團 （03690） 逆市靠穩升近0.5%。

【11：40】港股中午收市前跌約140點，報26361點。

【11：32】內地股市半日向好，上證升0.2%；深證升0.3%；創業板指升近0.8%。

【11：25】港股跌近百點，恒指跌95點報26407點。

【11：08】小米 （01810） 轉跌0.5%，另一方面美團 （03690） 轉升近0.6%。

【11：07】九毛九 （09922） 逆市造好升逾7%，破頂高見20.45元。券商大和唱好，首予九毛九目標價23元，評級為「買入」。

【異動股】九毛九曾升逾8%破頂 大和唱好首予目標價23元

【10：39】港股跌幅收窄至不足100點，恒生指數跌75點，報26427點。

【10：30】內地煤價再創本月高位，煤炭股逆市上升，中國神華 （01088） 升逾2%；中煤能源 （01898） 、兗煤 （01171） 升逾1%。

【10：20】開拓藥業 （09939） 升逾18%，高見10.2元。開拓藥業表示，明年初公布治療晚期肝癌臨床試驗數據。

【異動股】開拓藥業颷逾2成　明年初公布治療晚期肝癌臨床試驗數據

【10：18】港股跌幅收窄至約100點，報26399點。

【10：13】恒指50天綫25420點升穿250天綫25375點，出現「終極黃金交叉」。

【10：07】小米 （01810） 升幅擴大，股價逆市升1.5%，高見28元。

【10：03】大市跌幅略為收窄至140點，報26363點。

【10：01】橙天嘉禾娛樂  （01132） 股價逆市升近25%，高見0.24元。橙天嘉禾娛樂公布，就新加坡之城業務與mm2 Asia於新加坡及馬來西亞的影城業務潛在合併，訂立框架協議。

橙天嘉禾擬合併mm2星馬影城業務 股價升40%

【09：58】京東健康 （06618） 回吐半成，低見106元。

【09：57】舜宇 （02382） 跌幅擴至半成，低見144.5元；瑞聲 （02018） 跌逾3%，低見40.5元。

【09：56】大市跌近200點，恒指跌198點，報26305點。

【09：52】ATMXJ普遍向下，阿里巴巴 （09988） 跌2.8%；騰訊 （00700） 跌近1%；美團 （03690） 跌近1%；小米 （01810） 則逆市升0.7%；京東 （09618） 跌近1%。

【09：41】海爾電器私有化獲股東通過 股價受壓挫近3%

【09：41】保利協鑫 （03800） 逆市升逾6%，高見1元。

【09：39】紐約期金跌近2%，招金 （01818） 跌近4%；山東黃金 （01787） 跌逾3%；中國黃金國際 （02099） 跌近2.5%。

【09：37】車股下跌，比亞迪 （01211） 跌2.6%；吉利 （00175） 跌1.4%；華晨 （01114） 跌2.2%；長汽 （02333） 跌1.7%；恒大汽車 （00708） 跌近2%。

【恒大汽車】恒大增持恒大汽車至74.44%　月內累買23億元

【09：36】港股早段跌近140點，報26364點。

【09：31】舜宇 （02382） 跌逾4%，低見145.5元。瑞聲 （02018） 跌近3%，低見40.65元。舜宇公布，11月手機鏡頭按年跌0.8%至1.29億件，按月亦跌19.2%

舜宇11月手機鏡頭按月跌19%　受累手機供應鏈關鍵零部件缺貨

【09：25】京東健康 （06618） 高開1.6%，開報114元。恒指公司宣布，將於本月21日收市後，將京東健康納入恒生科技指數、恒生中國企業指數等。

【新股IPO】京東健康納入恒生科指權重即達8%上限　國指、富時及MSCI亦搶快納入（第三版）

【09：25】今日共有2隻新股首日掛牌，和鉑醫藥 （02142） 低開3.6%，開報11.94元；領地控股 （06999） 開報5.69元，與招股價持平。

【09：20】恒指開報26335點，跌167點。阿里巴巴 （09988） 跌近2%；美團 （03690） 跌1%；友邦 （01299） 逆市升0.9%。

【09：17】人民幣中間價報6.5476，下調165點子。

【09：13】即月期指開報26290點，跌256點或近1%。

【09：13】高偉電子 （01415） 開市前短暫停牌。

【09：05】人行開展100億元人民幣逆回購操作，因100億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【08：43】恒指黑期跌186點，報26329點；道指期貨升32點，報30095點。

【08：15】新股內地房地產開發商大唐集團  （02117） 每股4.56元定價，公開發售部分認購不足，一手中籤率100%。

【新股IPO】大唐集團2117認購不足　一手中籤率100%（附分配結果）

【07：45】Pop Mart 泡泡瑪特  （09992） 每股38.5元定價，超額認購355.74倍，一手200股中籤率15%。

【新股IPO】泡泡瑪特9992近48萬人認購　超購355倍一手中籤率15%（附分配結果）

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報41.72元，跌0.03元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報578.21元，跌6.79元或近1.2%。

更多ADR收市：

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【07：30】美股下跌，美刺激談判進展再遇阻，加上Facebook遭華府及48個州控壟斷，以及拜登次子亨特（Hunter Biden）的稅務問題正被特拉華州司法部調查，道指倒跌最多222點，收市跌105點，收報30068點；標指倒跌29點，收報3672點。納指挫243點，收報12338點。

港股ADR收報26207點，跌295點或1.1%，恒指夜期收報26240點，跌306點，低水263點。

道指跌105點港股ADR跌295點　紐約期金跌1.9%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 ADR 期貨 IPO 騰訊控股（00700） 泡泡瑪特（09992） 大唐集團控股（02117） 恒指夜期 滙豐控股（00005） 恒生指數

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