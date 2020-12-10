【港股市況】恒指黑期跌186點　道指期貨升32點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股下跌，美刺激談判進展再遇阻，道指跌105點，港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開295點，恒指料開報26207點。滙豐 （00005） ADR折合報41.72元，跌0.03元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報578.21元，跌6.79元或近1.2%。

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即市走勢：

【09：17】人民幣中間價報6.5476，下調165點子。

【09：13】即月期指開報26290點，跌256點或近1%。

【09：13】高偉電子 （01415） 開市前短暫停牌。

【09：05】人行開展100億元人民幣逆回購操作，因100億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【08：43】恒指黑期跌186點，報26329點；道指期貨升32點，報30095點。

【08：15】新股內地房地產開發商大唐集團 （02117） 每股4.56元定價，公開發售部分認購不足，一手中籤率100%。

【新股IPO】大唐集團2117認購不足 一手中籤率100%（附分配結果）

【07：45】Pop Mart 泡泡瑪特 （09992） 每股38.5元定價，超額認購355.74倍，一手200股中籤率15%。

【新股IPO】泡泡瑪特9992近48萬人認購 超購355倍一手中籤率15%（附分配結果）

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報41.72元，跌0.03元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報578.21元，跌6.79元或近1.2%。

更多ADR收市：

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【07：30】美股下跌，美刺激談判進展再遇阻，加上Facebook遭華府及48個州控壟斷，以及拜登次子亨特（Hunter Biden）的稅務問題正被特拉華州司法部調查，道指倒跌最多222點，收市跌105點，收報30068點；標指倒跌29點，收報3672點。納指挫243點，收報12338點。

港股ADR收報26207點，跌295點或1.1%，恒指夜期收報26240點，跌306點，低水263點。

道指跌105點港股ADR跌295點 紐約期金跌1.9%

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責任編輯︰梁浩碩