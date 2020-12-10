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【疫情焦點】全球新增逾40萬宗確診　美國新增20萬

Hot Talk 08:31 2020/12/10

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【疫情焦點】全球新增逾40萬宗確診　美國新增20萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月10日早上8時25分，全球累計69,350,590宗新冠肺炎確診病例，較上日增加408,740宗。累計1,576,042死亡個案，較上日增加7,222宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 200,632 15,810,239 296,567
意大利 12,755 1,770,149 61,739
英國 16,626 1,771,544 62,663
西班牙 9,773 1,725,473 47,019
法國 14,495 2,377,692 56,747
德國 12,984 1,242,253 20,704
中國 12 86,673 4,634
香港 0 7,180 114

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

經濟 德國 法國 意大利 香港 英國 中國 西班牙 美國 肺炎

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