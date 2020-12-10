【疫情焦點】全球新增逾40萬宗確診　美國新增20萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月10日早上8時25分，全球累計69,350,590宗新冠肺炎確診病例，較上日增加408,740宗。累計1,576,042死亡個案，較上日增加7,222宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|200,632
|15,810,239
|296,567
|意大利
|12,755
|1,770,149
|61,739
|英國
|16,626
|1,771,544
|62,663
|西班牙
|9,773
|1,725,473
|47,019
|法國
|14,495
|2,377,692
|56,747
|德國
|12,984
|1,242,253
|20,704
|中國
|12
|86,673
|4,634
|香港
|0
|7,180
|114
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩