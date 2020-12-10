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道指跌105點港股ADR跌295點　紐約期金跌1.9%

股市 07:52 2020/12/10

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道指跌105點港股ADR跌295點　紐約期金跌1.9%

道指跌105點
美股下跌，美刺激談判進展再遇阻，加上Facebook遭華府及48個州控壟斷，以及拜登次子亨特（Hunter Biden）的稅務問題正被特拉華州司法部調查，道指倒跌最多222點，收市跌105點，收報30068點；標指倒跌29點，收報3672點。納指挫243點，收報12338點。

港股ADR跌295點
港股ADR收報26207點，跌295點或1.1%，滙豐 （00005） ADR折合報41.72元，跌0.03元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報578.21元，跌6.79元或近1.2%。恒指夜期收報26240點，跌306點，低水263點。

紐約期油跌0.2%
美國原油庫存出乎意外增加，另一方面市場憧憬新冠肺炎疫苗將推出，紐約期油收報45.52美元，跌8美仙或約0.2%。布蘭特期油收報48.86美元，升2美仙。

美滙指數升近0.2%
美股下跌，美滙指數上揚，最新報91.1，升近0.2%。歐元兌美元報1.2079；美元兌日圓報104.29。

美國十年期債息報0.94厘。

紐約期金跌1.9%
金價下挫，市場預期新冠肺炎疫苗快將推出，避險資金流出金市，加上美元及美債息上升，紐約期金收報1838.5美元，跌36.4美元或1.9%。現貨金於1839美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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