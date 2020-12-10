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【新股IPO】泡泡瑪特9992近48萬人認購　超購355倍一手中籤率15%（附分配結果）

新股IPO 07:19 2020/12/10

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【新股IPO】泡泡瑪特9992近48萬人認購　超購355倍一手中籤率15%（附分配結果）

Pop Mart 泡泡瑪特 （09992） 公布招股結果，泡泡瑪特以每股38.5元定價，集資淨額50.25億元，泡泡瑪特一手200股中籤率15%，抽50手（10000股）穩中一手。【分配結果】

Pop Mart 泡泡瑪特招股詳情

    點擊圖片放大
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    +6

泡泡瑪特於香港公開發售共錄得47.9萬人認購，超額認購355.74倍，國際發售部分超額認購43倍。

專業機構投資者昨日已率先開始就泡泡瑪特股份場外暗盤交易。據了解，泡泡瑪特暗盤一度較招股價38.5元高152%，以場外暗盤成交價97元計，一手Pop Mart帳面勁賺11700元。

【新股IPO】泡泡瑪特9992機構暗盤價見97元、高招股價152%　一手賺逾萬元

泡泡瑪特將於12月11日主板掛牌。

【新股IPO】泡泡瑪特9992靠「盲盒」在內地淘金　認購前先看這個「中國迪士尼」夢

【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特9992今日招股　一手入場費7778元

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 泡泡瑪特（09992） IPO

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